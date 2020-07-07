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Çin'in Hunan eyaletini sel vurdu

07 Temmuz 2020 16:45

Çin’in güneyindeki Hunan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle toprak kaymaları yaşandı ve evler sular altında kaldı.

Çin’in güneyindeki Hunan eyaleti şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde sular altında kaldı. Toprak kaymalarının yaşandığı eyalette birçok ev su altında kaldı. Dün başlayarak etkisini artıran yağış çeşitli köy ve kasabalara zara vererek yollarda tahribata yol açtı. Yaklaşık 300 dönüm ekili dikili alanının da zarar gördüğü belirtildi. Yetkililer Hunan eyatinde yağışların önümüzde günlerde de etkisini artırarak süreceği noktasında uyarılarını sürdürüyor.

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