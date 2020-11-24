Çin'den gelen Covid-19 aşısı güvenli mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de sağlık çalışanları ve gönüllülere uygulanmaya başlayan Çin aşısı hakkında konuştu. Toplumda Çin'den gelen aşı ile Almanya'da üretilen aşının kıyaslandığını belirten Özlü, bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını Çin'den gelen aşının Türkiye'de uygulandığını ve herhangi bir şekilde yan etkiye rastlanmadığını ifade etti. Özlü, "Bugün itibariyle 1700'ü aşkın sağlık çalışanında kullanıldı ve bir yan etki görülmediği açıklandı" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de 1700'ü aşkın kişiye uygulanan Çin'den gelen aşının güvenilirliği hakkında bilgiler verdi. Çin aşısının iki doz olarak yapıldığını söyleyen Özlü, "Aşı 10 milyon doz alınacağı için toplamda 5 milyon kişi aşılanacak” dedi.

"Öncelik risk grupları olacaktır"

Bilim Kurulu üyesi Özlü, "Bu beş milyon kim olacak? Bu 5 milyonun kim olacağı konusunda algoritmalar oluşturulacaktır ama öncelik risk grupları olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Çin aşısı' deyince tedirgin oluyorlar"

Grip aşısının temini konusunda biraz sıkıntı yaşadık diyen Özlü, "Ancak Covid-19 için daha olumlu konuşabileceğiz. Marka ile ilgili bir şey. Alman aşısı konusunda insanlar biraz daha rahat ancak Çin aşısı deyince biraz daha tedirgin oluyorlar. Her iki aşıyı bilimsel olarak karşılaştıran bir çalışma yok ve biz bu iki aşının bilimsel dosyasını tam olarak okumadık" diye konuştu.

"Yan etki görülmedi"

Özlü, "Çin’in aşısı bugüne kadar 1700’ü aşkın sağlık çalışanında kullanıldı ve herhangi bir yan etki görülmedi. Amaç toplumun tamamının aşılanması ancak aşının zorunlu olmayacağı kanaatindeyim" dedi.



Kaynak: NTV