T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çin'den gelen Covid-19 aşısı güvenli mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı

"Bir yan etkisi görülmediği açıklandı"

24 Kasım 2020 13:05

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de sağlık çalışanları ve gönüllülere uygulanmaya başlayan Çin aşısı hakkında konuştu. Toplumda Çin'den gelen aşı ile Almanya'da üretilen aşının kıyaslandığını belirten Özlü, bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını Çin'den gelen aşının Türkiye'de uygulandığını ve herhangi bir şekilde yan etkiye rastlanmadığını ifade etti. Özlü, "Bugün itibariyle 1700'ü aşkın sağlık çalışanında kullanıldı ve bir yan etki görülmediği açıklandı" dedi. 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de 1700'ü aşkın kişiye uygulanan Çin'den gelen aşının güvenilirliği hakkında bilgiler verdi. Çin aşısının iki doz olarak yapıldığını söyleyen Özlü, "Aşı 10 milyon doz alınacağı için toplamda 5 milyon kişi aşılanacak” dedi.

"Öncelik risk grupları olacaktır"

Bilim Kurulu üyesi Özlü, "Bu beş milyon kim olacak? Bu 5 milyonun kim olacağı konusunda algoritmalar oluşturulacaktır ama öncelik risk grupları olacaktır" ifadelerini kullandı. 

"Çin aşısı' deyince tedirgin oluyorlar"

Grip aşısının temini konusunda biraz sıkıntı yaşadık diyen Özlü, "Ancak Covid-19 için daha olumlu konuşabileceğiz. Marka ile ilgili bir şey. Alman aşısı konusunda insanlar biraz daha rahat ancak Çin aşısı deyince biraz daha tedirgin oluyorlar. Her iki aşıyı bilimsel olarak karşılaştıran bir çalışma yok ve biz bu iki aşının bilimsel dosyasını tam olarak okumadık" diye konuştu.

"Yan etki görülmedi"

Özlü, "Çin’in aşısı bugüne kadar 1700’ü aşkın sağlık çalışanında kullanıldı ve herhangi bir yan etki görülmedi. Amaç toplumun tamamının aşılanması ancak aşının zorunlu olmayacağı kanaatindeyim" dedi.

Kaynak: NTV

ETİKETLER

tevfik özlübilim kuruluüyeçinaşıçin aşısı

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu: Bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi hedef gösterip, almayın diyorsa orada oturup düşünmek lazım

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ocak 2021

WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımı yapacağını duyurmasının ardından viral olan video: 'Google Pizza'

CHP'li Başarır Osmangazi Köprüsü'nden seslendi: Her gün 6 milyon TL ödüyoruz; Beşli Çete'ye devlet eliyle yardım yapılıyor

Şırnak'ta göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

'İstenmeyen' mesajlar için 'Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi' kullanıma açıldı; işte uygulamalı anlatım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü vatandaş: 3 tane merdiven...

Gürsel Tekin: Erdoğan kongrede parti başkanlığını bırakacak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Vali Yerlikaya vaka sayısının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı...

Ziraat Bankası’nın 1.6 milyar dolar kredisini alan Virgin Adaları'ndaki şirket...

Nörolog Prof. Zülküf Önal: Uzun vadede maden suyu tüketmek, Azlheimer'a...

Milli Gazete, BİM’in haber sansürünü ifşa etmişti; Murat Ağırel: Perde...

Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Prof. Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü vatandaş: 3 tane merdiven...

Gürsel Tekin: Erdoğan kongrede parti başkanlığını bırakacak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24