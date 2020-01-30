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Çin'den dönen vatandaşlar bölgedeki virüs endişesini anlattı: Bir hafta boyunca otelden çıkamadım

30 Ocak 2020 13:00

Çin'den dönen vatandaşlar, bölgedeki virüs endişesini anlattı. Kimsenin maskesiz dışarı çıkmadığını söyleyen yolcular, virüs nedeniyle kentlerin hayalet şehre dönüştüğünü ifade etti. 

Bu sabaha karşı Çin’in farklı şehirlerinden gelen tarifeli uçaklarla İstanbul Havalimanı’na inen yolcular, Çin’deki son durumu anlattı. Ticari amaçla bulunduğu Çin’den virüs endişesi nedeniyle erken döndüğünü belirten Erdal Çevik, “Gaziantep'te yaşıyorum. Şimdi Çin'in Tianjin şehrinden geliyorum. Bizim bulunduğumuz sırada şehir hayalet şehir gibiydi. Yollar boşaldı kimse dışarıya çıkmıyor. Herkes maske takıyor. Metro istasyonlarında büyük bir sessizlik var. Normalde bir ay daha kalacaktık ancak virüs nedeniyle acil dönüş yaptık. Endişelendiğimiz zamanlar oldu. Son bir haftadır sokağa çıkmadık, otelde kaldık” dedi.

Yaklaşık iki ay önce Çin'de yaşayan oğlunu ve ailesini ziyaret için Pekin'e gittiğini belirten Afet Gümüşel, "İlk zamanlar çok güzeldi, arkadaşlarımızla program yapıp geziyorduk. Fakat şu bir hafta içinde bu olay oldu. Her türlü önlemler alındı. Pekin'e giriş ve çıkışlar kapatılmış. Biz de önlemlerimizi aldık. Market alışverişlerimizi yaptık. Pekin'e 10 senedir gidiyorum ve bu kadar sakin sessiz bir şehir olduğunu görmedim. Pekin'de yaşayanlar da bu alınan önlemlere uyuyor. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor" diye konuştu.

Çin’den dönen yolculardan Abdulkadir Değirmeci ise "Orada insanlar çok tedirgin, hiç dışarıya çıkmıyorlar. Sokaklar bomboş. Ben de planladığımdan iki gün önce döndüm. Aslında daha önce dönmek istedim fakat uçaklarda yer yok. Bilet değişikliği yapamadım. Ben de bir hafta boyunca otelden çıkamadım" ifadelerini kullandı.

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