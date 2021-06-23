T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çin'deki firari fil sürüsünden bir yavru, çamur banyosu yaparken görüntülendi

Yavru, çamur içinde oynarken kameralar tarafından kaydedildi

23 Haziran 2021 19:51

Çin'de nisan ayında doğal hayatı koruma parkından kaçan filler Yunnan eyaletinde çamur birikintisinden geçerken görüntülendi. Sürüdeki bir yavru ise çamur içinde oynarken kameralar tarafından kaydedildi.

Filler, Yunnan eyaletinin Xishuangbanna Dai Özerk İli'ndeki doğal hayatı koruma parkını terk edip yaklaşık 500 kilometrelik bir yol kat ettikten sonra 2 Haziran'da eyaletin merkezi Kunming'e ulaşmıştı.

Bir aydan uzun süredir bu göçü takip eden yetkililer, sürüye refakat etmeleri için güvenlik güçlerini görevlendirirken, fillerin geçişini kolaylaştırmak için yolları boşaltıldı ve insanların yoğun yaşadığı bölgelere girmelerini engellemek için yiyeceklerle dikkatleri dağıtıldı.

Çoğunlukla Yunnan'da yaşayan Asya filleri, Çin'de A seviye devlet koruması altında bulunuyor.

Yoğunlaştırılmış koruma çabaları sayesinde eyaletteki fil popülasyonu 1980'lerde 193 iken bugün yaklaşık 300'e çıktı.

filçinyunnan

Diğer Videolar

3 apartmanın çöktüğü Bozkurt'ta yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Merdan Yanardağ: RTÜK Başkanı ile görüşmek istedim, görüşmekten kaçtı; Anayasal suç işliyor

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Erdoğan'ın katıldığı yayını paylaştı: Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor

Erdoğan: Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik

Bursa'da metroda müzik çalan gençler ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24