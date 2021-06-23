Çin'deki firari fil sürüsünden bir yavru, çamur banyosu yaparken görüntülendi

Çin'de nisan ayında doğal hayatı koruma parkından kaçan filler Yunnan eyaletinde çamur birikintisinden geçerken görüntülendi. Sürüdeki bir yavru ise çamur içinde oynarken kameralar tarafından kaydedildi.

Filler, Yunnan eyaletinin Xishuangbanna Dai Özerk İli'ndeki doğal hayatı koruma parkını terk edip yaklaşık 500 kilometrelik bir yol kat ettikten sonra 2 Haziran'da eyaletin merkezi Kunming'e ulaşmıştı.

Bir aydan uzun süredir bu göçü takip eden yetkililer, sürüye refakat etmeleri için güvenlik güçlerini görevlendirirken, fillerin geçişini kolaylaştırmak için yolları boşaltıldı ve insanların yoğun yaşadığı bölgelere girmelerini engellemek için yiyeceklerle dikkatleri dağıtıldı.

Çoğunlukla Yunnan'da yaşayan Asya filleri, Çin'de A seviye devlet koruması altında bulunuyor.

Yoğunlaştırılmış koruma çabaları sayesinde eyaletteki fil popülasyonu 1980'lerde 193 iken bugün yaklaşık 300'e çıktı.