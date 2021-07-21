T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çin'de sel felaketi çok sayıda can aldı; arabalar suda yüzdü, metroları su bastı

Eyalette 5 gündür etkili olan şiddetli yağışlardan 144 bin 660 kişi etkilendi

21 Temmuz 2021 13:18

Çin'in Henan eyaletinde sel felaketi nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi metro tünelinde mahsur kalırken, sel sularına kapılan bir kadın çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

 Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, en az 100 bin kişinin ise tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği belirtildi. Alarm seviyesinin 1’e yükseltildiği kentte, 160’tan fazla metro seferi durdurulurken yolcuların metro hatlarında mahsur kaldığı belirtildi.

Su basan bir metro tünelinde mahsur kalan yüzlerce kişi, itfaiye ekipleri tarafından halatlarla kurtarıldı. Sokakları ve caddeleri su basması sonucu trafik felç oldu. En az 80 otobüs hattında seferler askıya alınırken 100’den fazla hatta da güzergah değiştirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Henan eyaletinde sağanak yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Eyalette 5 gündür etkili olan şiddetli yağışlardan 144 bin 660 kişi etkilendi.

Kaynak: İHA

çinHenan eyaletisel felaketimetro sel

Diğer Videolar

Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Yalnız dikkat et; kafana mikrofon ya da yumruk gelmesin!

CHP'li Eren Erdem: İktidar değiştiğinde bana yapılanlar eğer bir Adalet ve Kalkınma Partili'ye yapılırsa gider o mahkemeye kendimi zincirlerim

Kılıçdaroğlu, "Saray da görsün diye yeniden paylaşıyorum" diyerek afet bölgelerinde CHP'li belediyelerin çalışmalarını paylaştı

Akşener: Karış karış gezdiğim Anadolu'dan, Türkiye'nin dört bir yanından bir ses yükseliyor, millet bizi çağırıyor

42 yıldır tutsak olan balina kafasını vura vura 'kendini öldürmeye' çalıştı

Bodrum'da iki grup arasında sopalı kavga

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24