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Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan şirket çalışanları 'ceza olarak' emekletildi

23 Ocak 2020 15:14

Çin'de satış hedeflerini tutturamayan bir firmanın çalışanlarının 'ceza olarak' yerde emekletildiği ve "Yemin ederim, ben sorumluyum" diye bağırdığı video sosyal medyada eleştirildi.

Çin'in Changchun şehrinde bir restoran şirketinin yıl sonu yemeğinde çekilen 'cezalandırma seramonisi' görüntüleri sosyal medya platformlarında viral oldu. 

Videoda yöneticilerin sahnede durduğu, bazı çalışanların ise yere serilmiş kırmızı halının üzerinde emekler şekilde ilerlediği görülüyor. Görüntülerde ayrıca çalışanların "Yemin ederim, ben sorumluyum" dedikleri duyuluyor. 

Daily Mail'in aktardığına göre, söz konusu uygulama yıllık satış hedeflerini tutturamayan çalışanlara 'ceza' olarak yaptırıldı. Haberde, çalışanlardan bu şekilde halı üzerinde 3 tur atmaları istendiği bilgisine de yer verildi.

 

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