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Çin'de restoran çöktü: 13 ölü

Çökme sırasında içeride doğum günü kutlaması vardı

29 Ağustos 2020 14:46

Çin’in kuzey kesimindeki Shanxi eyaletine bağlı bir köyde yer alan bir restoranın bulunduğu binanın çökmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in kuzey kesimindeki Shanxi eyaletindeki Linfen kentine bağlı Chenzhuang köyündeki bir restoran bu sabah saatlerinde çöktü. Olayın yaşandığı esnada, iki katlı binadaki lokantada yaşlı bir adamın doğum gününü kutlamak için yakınlarıyla bir araya geldiği aktarıldı.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri hemen olay yerine giderken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkaz altında kalan kişi sayısı bilinmezken, şu ana kadar 43 kişinin kurtarıldığı, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de ağır şekilde yaralandığı bilgisi verildi.

 

Kaynak: İHA

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çinrestoran çöktüShanxi eyaletiChenzhuang köyü

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