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Çin’de öğrencileri taşıyan otobüsün gölete uçtuğu kazada 21 kişi hayatını kaybetti

07 Temmuz 2020 11:38

Çin’de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak gölete düştü. Kazada araç içinde bulunan 21 kişi hayatını kaybetti. 15 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

Çin’in Guizhou eyaletindeki Anshun şehrinde öğrencileri taşıyan bir otobüs gölete düştü. Bariyerlere çarparak gölete düşen otobüsün içerisinde bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Otobüsteki yolcu sayısının henüz bilinmediği 15 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Otobüstekilerin lise öğrencisi olduğu belirtiliyor. Feci kazanın ardından yayınlanan görüntülerde yoldan çıkan otobüsün gölete uçtuğu görülüyor.

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