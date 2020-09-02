Çin’de öğrenciler yeniden okula döndü

Çin'in birçok eyaleti ve bölgesindeki öğrenciler dün sınıflara geri döndü.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde yaklaşık 1.4 milyon öğrenci 8 ayın ardından dün ilk kez ders başı yaptı. Okulların ilk gününde öğrencilere kişisel hijyen ve salgın önlemeyle ilgili eğitimler verildi. Öğrencilerin ruh sağlığından endişe duyan Wuhan'daki bazı okullar ise, yeni normale alışmalarına yardım etmek için öğrencilere psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Öğrenciler, okulun ilk gününde heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

Fujiapo İlkokulu Müdürü Luo Hong, “Kişisel hijyen ve sağlık koruma bilgisi, acil durumda müdahale dersinin yanı sıra okul çalışanlarının eğitimi ve güvenlik tatbikatları dahil olmak üzere beş özel eğitim gerçekleştirdik. Güvenlik tatbikatlarının sonuçlarını her sınıfın Wechat’taki sohbet gruplarına gönderdik. Böylece öğrencilerin kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda bilgisi oldu” ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi Yucai, “Öğretmenlerim ve sınıf arkadaşlarımla yeniden buluşabileceğim için çok heyecanlıyım” dedi.

Yucai İlkokulu öğretmeni Yin Xi, “Öğrencilerin uzun süredir okula gelmemesi ve şu anda salgın sonrası bir ortamda olduğumuz için psikolojik danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu, çocukların zihinsel durumunu koruyabilir. Ve salgının onlara getirdiği olumsuz duyguları, okulun yeniden açılmasının getirdiği endişeleri ve stresleri ortadan kaldıracaktır” açıklamasını yaptı.

Taiyuan 27. Ortaokulu öğrencisi Liu Siyuan ise, “Çok heyecanlıyım. Umarım yeni dönemde sorunsuz ve güvenli bir şekilde eğitimimize devam edeceğiz” dedi.