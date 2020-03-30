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Çin’de öğrenciler okullara döndü

30 Mart 2020 14:45

Çin’in resmi olarak Koronavirüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından Çin’in Özerk İç Moğolistan Bölgesi’nde 370 bin öğrenci ders başı yaptı.

Çin’den dünya geneline yayılan Koronavirüs nedeniyle dünya alarmda. Çin’den İran, İtalya, İspanya, İngiltere’ye kadar yayılan Koronavirüs nedeniyle ülkeler çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Çin ise geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng’in ülke içindeki Koronavirüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından Çinli öğrenciler bugün okullarına geri döndü. Çin’in Özerk İç Moğolistan Bölgesi’nde 370 bin öğrenci ders başı yaptı. Hohhot kentinde öğrenciler okula girişlerde termal kamera ile kontrol ediliyor. Sınıf kapılarına yerleştirilen dezenfekten ile kişisel hijyenin sağlanması amaçlanıyor. Sınıfta öğrencilerin maske kullanımına devam etmesi dikkat çekiyor.

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