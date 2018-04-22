T24 LogoT24 Logo
Spor

Çilingiroğlu: Federasyon başkanının gazetesinde çalışanlar eleştirsinler bakalım başkanı

22 Nisan 2018 17:24

TRT Spor'da yayınlanan “Başlama Vuruşu” isimli programda yorumculuk yapan Kaya Çilingiroğlu, programda Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu gazetelerdeki spor yazarlarını eleştiren Çilingiroğlu, “Olayları eleştirmesi gereken çoğu insan federasyon başkanının gazetesinde yazı yazıyor. Bu sana doğal geliyor mu? Hadi eleştirsinler bakalım federasyon başkanını” demesi sosyal medyada gündem oldu. Kaynak: OdaTV

ETİKETLER

çilingiroğlutfffederasyontrt sporbaşlama vuruşu programı

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs'e yakalanan yaşlı çift, yoğun bakımda birbirine böyle veda etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2020

Kar küreme aracını seyrederken TIR'ın altında kalıyordu

ABD Başkanı Trump'ın ulusal marş çalarken yaptığı hareketler tepki topladı

Hakan Aksay yorumladı: Putin, Erdoğan'a mı yakın, Esad'a mı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24