Çilingiroğlu: Federasyon başkanının gazetesinde çalışanlar eleştirsinler bakalım başkanı

TRT Spor'da yayınlanan “Başlama Vuruşu” isimli programda yorumculuk yapan Kaya Çilingiroğlu, programda Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu gazetelerdeki spor yazarlarını eleştiren Çilingiroğlu, “Olayları eleştirmesi gereken çoğu insan federasyon başkanının gazetesinde yazı yazıyor. Bu sana doğal geliyor mu? Hadi eleştirsinler bakalım federasyon başkanını” demesi sosyal medyada gündem oldu. Kaynak: OdaTV