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Çilingir çağırmak yerine bir gencin beline halat bağlayarak eve soktu

O anlar kamerada

06 Nisan 2021 19:31

Antalya'da, dairesinin anahtarını unutan ev sahibi, çilingir çağırmak yerine, beline halat bağlattığı genci açık balkon penceresinden dairesine soktu. "Oldu, çek, çek. Az sal" komutları arasında daireye girme anları, cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

İlginç olay, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Oturduğu ikinci kattaki dairenin anahtarını içerde unutan ev sahibi, bir genci halat yardımıyla evine soktu. Birinci kat balkonunda beline halat bağlanan genç, üçüncü kattaki arkadaşları tarafından, kilitli olan ikinci kattaki daireye doğru çekildi. Bina önündeki bir kişi de halatı çeken kişileri, "Oldu, oldu çek çek. Girdi tamam, az sal" şeklinde talimatlarla yönlendirmeye çalıştı.

Arkadaşlarının gülüşmeleri arasında genç daireye girdi. O anları bir kişi cep telefonuyla görüntülerken, daire sahibinin, "Tamam aç kapıyı Turan" sözleri de kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: DHA

antalyaçilingirevhalat

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