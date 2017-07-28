Çılgın Kolej film fragmanı

Haftanın komedi türündeki ikinci yerli yapımı, Hatice Toprak'ın kaleme aldığı "Çılgın Kolej" adlı gençlik filmi. Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Alper Rende, Mustafa Topaloğlu, Metin Yıldız, Serkan Kuru ve geçen yıl hayatını kaybeden Oya Aydoğan rol alıyor. İsmail Karakuyu'nun yapımcılığında çekilen filmin konusu ise şöyle: "Özel bir kolejdeki öğrencilerin başarısızlığına çözüm olarak başarılı bir öğrenciyi koleje kabul ederler. Anadolu'nun burslu olarak koleje gelen Niyazi, okuldaki diğer öğrenciler onunla dalga geçince okulu bırakır. Niyazi, kadınlar üzerine kitap çıkaran ünlü yazar Serdar ile karşılaşınca kendini yeni maceralar içerisinde bulur."