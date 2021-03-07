Yıllardır uğradığı şiddete dayanamayarak, boşandığı erkeği öldüren Çilem Doğan “Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım” dedi.

Adana’da şiddet gördüğü, kendisini seks işçiliğine sürüklemek isteyen eski kocası Hasan Karabulut’u öldüren, 15 yıl hapis cezası alan, dosyası Yargıtay aşamasında olan Çilem Doğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Demirören Haber Ajansı’na konuştu.

Cezası onanırsa tekrardan cezaevine girecek olan Doğan "Cezaevine girmekten korkmuyorum. Fakat gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi taraftarıyım. O gün eğer kendimi, hayatımı savunmuş ve can derdine düşmüş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım" dedi.