Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan Türk denizci: Kimse beni evimden çıkaramaz

Afrika ülkesi Eritre'de 57 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Türk denizciler Selim Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak, ve Erman Lütfü Atamer, Cibuti'den dönmek için gün sayıyor. Şeyda Ekmekçioğu, eşi Selim Ekmekçioğlu ile telefonda yaptığı konuşmayı anlatarak, "Eşim bana 'Evimde oturacağım. Evimi özledim. Kimse beni evimden dışarı çıkaramaz' dedi. Bu cümleyi ondan duydum. Dünya turunu severek yaptı" diye konuştu.

İzmirli denizci Selim Ekmekçioğlu, 13 metrelik ‘Murat Reis’ isimli katamaran teknesiyle, arkadaşları İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer ile dünya turuna çıktı. 22 Şubat’ta Malezya’dan geri dönüşe geçen 3 denizci, 57 gün önce izinli olarak girdikleri Eritre’nin Massawa Limanı’nda tekneye binen 2 asker tarafından gözaltına alındı. Kendilerinden 57 gündür haber alınamayan 3 denizciden sevindirici haber, 20 Haziran Cumartesi günü geldi. Mahsur kalan denizcilerden Selim Ekmekçioğlu, eşi Şeyda Ekmekçioğlu’nu telefonla arayarak, arkadaşlarıyla birlikte serbest bırakıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonda görüşerek, denizcilerin Cibuti güzergahında ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.