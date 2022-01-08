Çıkar telefonunu diyen kadının suratına desteyle sahte para attılar

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Sokak röportajlarında viral olan 'çıkar telefonunu' sözlerinden sonra bu kez de İstanbul Ümraniye'de yapılan röportaj sırasında Türkiye'de ekonomik sıkıntı olmadığını savunan, 'herkesin arabası var, senin telefonun İpohone mu?' diyen bir kadının suratına sahte para destesi fırlatıldı. Kadın neye uğradığını şaşırarak "Terbiyesizin kızı" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaş TV adlı Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında bir kadının suratına sahte para destesi fırlatılması sosyal medyada gündem oldu.

Kadının suratına sahte para fırlattılar

Kadın, ''Senin telefonun Iphone değil mi?, bana cep telefonunu göster!'' deyince, gençler kadının yüzüne sahte para attı. Suratına sahte para atılan kadın olayın şokuyla 'Terbiyesizin kızı bunlar' diyerek sinirlendi. Kadın daha sonra muhabire de öfkelenerek "Sizler böyle yapıyorsunuz. İnsanları birbirine düşürüyorsunuz. Polise gidip şikayet edeceğim" diyerek para atılması olayının planlı olarak yapıldığını iddia etti.

Bunun üzerine Muhabir parayı atan gençleri tanımadığını ve böyle birşeyin mümkün olmadığını söyledi.