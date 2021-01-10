Cihangir İslam, "Yerli ve milli imam tezahürü böyle mi" diye paylaştı: "Araplar da bizim dostumuz değil, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok"

İstanbul bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, camideki hutbesi sırasında "Araplar da bizim dostumuz değil, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok" diye konuşan imamın videosunu paylaşarak, "Yerli ve milli'nin imamdaki tezahürü bu mu oluyor" diye sordu.

Cihangir İslam, sosyal medya hesabında bir imamın hutbesi sırasında kaydedilmiş bir video paylaştı. İmamın hutbe sırasında "Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Gavurdan dost, ayıdan post olmaz. Araplar da bizim dostumuz değil. Bunlar da düşmanımız. Arap dölü, kahpe dölü, zalim dölü. Durmadan umreye zam, hacca zam... Gitmesin gelmesin kahpe dölü. N'olur bir olalım! Kale içten yıkılır. Adım Zeynel Abid Ayyıldız. Namazdan sonra şikayet varsa müftülük orada" dediği duyulurken; İslam "Yerli ve milli'nin imamdaki tezahürü bu mu oluyor? Söylediklerini tekrarlamaya dilim varmıyor. Çocuklarınıza izlettirmeyin!" notuyla videoyu paylaştı.