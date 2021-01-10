T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cihangir İslam, "Yerli ve milli imam tezahürü böyle mi" diye paylaştı: "Araplar da bizim dostumuz değil, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok"

"Çocuklarınıza izlettirmeyin"

10 Ocak 2021 12:35

İstanbul bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, camideki hutbesi sırasında "Araplar da bizim dostumuz değil, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok" diye konuşan imamın videosunu paylaşarak, "Yerli ve milli'nin imamdaki tezahürü bu mu oluyor" diye sordu. 

Cihangir İslam, sosyal medya hesabında bir imamın hutbesi sırasında kaydedilmiş bir video paylaştı. İmamın hutbe sırasında "Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Gavurdan dost, ayıdan post olmaz. Araplar da bizim dostumuz değil. Bunlar da düşmanımız. Arap dölü, kahpe dölü, zalim dölü. Durmadan umreye zam, hacca zam... Gitmesin gelmesin kahpe dölü. N'olur bir olalım! Kale içten yıkılır. Adım Zeynel Abid Ayyıldız. Namazdan sonra şikayet varsa müftülük orada" dediği duyulurken; İslam "Yerli ve milli'nin imamdaki tezahürü bu mu oluyor? Söylediklerini tekrarlamaya dilim varmıyor. Çocuklarınıza izlettirmeyin!" notuyla videoyu paylaştı. 

ETİKETLER

hutbeimamcihangir islamyerli ve milli imamvaaz

Diğer Videolar

Berna Laçin, Ahmet Kaya’ya çatal bıçak atılan geceyi anlattı

TRT'nin MİT'i konu alan dizisindeki siyah Transporter sahnesi dikkat çekti

Çaldıkları paraları, halay çekerek ATM’ye yüklediler

Oyun hamuru şikayeti arttı, uzmanlar uyardı

Kağıt toplayıcılarına pompalı tüfekli saldırı

Kılıçdaroğlu’ndan Fahrettin Koca’ya ‘aracı firma ve ücretsiz aşı’ yanıtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müge Anlı böyle sıkıştırmıştı; Osman Biçer, 10 yıldır kayıp olan...

Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Mesut Özil, yıllık 3,5 milyon euro'yu bana cevap...

Hıncal Uluç'tan köşe komşusuna Hande Sarıoğlu yanıtı: Yeni binamızın terasına...

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, OdaTV ile yollarını ayırdı ...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AK Parti'de teşkilat kalmadı; kulakları sadece...

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine genelge: Hafta sonu sokağa çıkma...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müge Anlı böyle sıkıştırmıştı; Osman Biçer, 10 yıldır kayıp olan...

Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24