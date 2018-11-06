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Cihangir İslam: AKP-FETÖ arasındaki ilişki yasak ilişkiydi; bu halk sokağa çıktı ve gafil yöneticileri uçurumun kenarından aldı

06 Kasım 2018 13:34

TBMM'de kullandığı "15 Temmuz iki batılın çatışmasıydı, siz aciz bir kula kulluk ediyorsunuz" ifadeleriyle iktidarın tepkisini çeken Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. Cihangir İslam, Meclis'teki o sözlerini değerlendirdi. AKP'yi 17-25 Aralık operasyonlarından önce FETÖ ile yakın olduğu dönemde, FETÖ yapılanmasıyla ilgili uyardığını söyleyen Cihangir İslam, "Hiçbir zaman bu iktidara yakın olmasam da iktidara muhalefet ettiysem de, zaman zaman haber göndermiştik geçmişte ve onlara demiştik ki, bir takım yapılanmalar sizin altınızı oyuyor, dikkatli olun. Eminim bu haberleri aldıklarına" dedi. "17-25'in iki ayağı vardı, hem yolsuzluk hem de bir darbe girişimiydi" diyen Cihangir İslam, 15 Temmuz'da sokağa çıktığını, Üsküdar meydanında darbecilere direndiğini hatta Kısıklı'ya bile gittiğini söyledi. İslam, "Ben orada vurulabilirdim ve benim adımı şehit listesinde görebilirdiniz" dedi. İslam, AKP ile FETÖ arasındaki ilişkiye de değinerek şunları söyledi: "Ak Parti ile cemaat arasındaki bu ilişki iki yanlışın ilişkisidir. İki tarafın da yanlış fiili vardır burada. Bir taraf yetki ve sorumluluğunu paylaşmıştır, diğer taraf hakkı olmayan bir şeyi hükümetten talep etmiştir ve bu yasak bir ilişkidir, toplumdan saklanmış bir ilişkidir, gayri meşru bir ilişkidir. Bu bizi 15 Temmuz'a getirdi. Sizin bu gafletiniz, bu kapışmanız yüzünden ülkeyi uçurumun kenarına getirdiniz. Bu halk sokağa çıktı ve gafil yöneticileri uçurumun kenarından aldı. Bu yasak ilişkinin dönemin iktidarı ve sorumluları çıkıp halka vermeli." Cihangir İslam, 15 Temmuz'da şehit olan insanların ailelerinin siyasal bir araç olarak kullanıldığını da söyledi.

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