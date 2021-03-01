Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı

Afyonkarahisar'da, çiğ köfteciye giren bir kişi, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışanı yumruklayıp darp etti.

Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu.

Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.

Gözaltına alınan G.Ş., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.