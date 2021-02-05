Çığ faciasında ölenler anısına özel türkü

Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 42 kişinin anısına ''Çığ Şehitleri'' isimli türkü yazıldı.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının üzerinden bir yıl geçti. Çığ faciasında hayatını kaybeden 42 kişi anısına bir türkü hazırladıklarını ifade eden sanatçı Servet Devran, türküyü okurken duygulandığını söyledi.

Çalışmaya destek veren Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Takıs, Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar adına destek verdiğini ifade etti. Takıs, “Buradaki amaç, yaşanan çığ felaketi unutulmasın, bu türkü dinlendikçe akıllara Bahçesaray’da hayatını kaybeden vatandaşlarımız gelsin” dedi.