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Çiftlikbank'ın sahibi, üyelere video göndermiş: Kripto para çiftliği kurduk, bitcoin batsa biz batmayız

14 Mart 2018 14:44

Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğunu söylediği ortaya çıktı. Aydın'ın videoda, "Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder" dediği görüldü. Türkiye'de kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank'ın sahipleri bir süre önce ortadan kayboldu. Şirketin sahiplerinden Mehmet Aydın'ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurduklarını söylediği görüldü. "Bitcoin batsa, Çiftlik Bank batmaz" Videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere “Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder” diyerek sesleniyor. Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın, “Aynı anda bin tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor” diyerek kurdukları sistemi anlatıyor. Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor.

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