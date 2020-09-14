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Çiftlik kredisi çekmek için alınan hayvanlar ölüme terk edildi; açlık ve susuzluktan öldüler!

"Bu resmen cinayet"

14 Eylül 2020 08:40

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir arazideki kafesler içinde bakımsız bırakılan 16 kaz ve 30’a yakın tavuk susuzluktan öldü. Bölgede kavga eden köpekleri ayırmaya gelen iki genç tarafından fark edilen olayın görüntüleri yürekleri sızlattı. Gençler, ölmek üzere olan bazı tavukların kaplarını su ile doldurup hayata döndürdü.

İddiaya göre bankadan çiftlik kredisi çekmek için 100’e yakın kaz ve tavuk satın aldı. Kiraladığı araziyi de çitle çeviren kişi, krediyi çektikten sonra kaz ve tavukları kaderine terk etti. Bir süre sonra sıcak havanın da etkisiyle açlık ve susuzluktan kazların tamamı, tavukların da bir kısmı öldü. Çevreye yayılan kötü koku üzerine vatandaşlar rahatsız olunca korkunç manzara ortaya çıktı.

Kötü manzara karşısında ilgili yerlere şikayette bulunacaklarını belirten Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Bu resmen cinayet. İnsanla hayvan öldürmenin hiçbir farkı yok. Bunu her ne amaçla yaptılarsa yazıklar olsun. Her yere şikayet edip takipçisi olacağız" dedi.

Yerin sahibine ne olduğunu bilmediklerini ve yargısız infaz yapmak istemediklerini dile getiren gençler ise, “Bu hayvanların bir çoğu ölmüş, gerisinin yaşamasını istiyoruz. Hayvanların, bu sıcakta başı boş, sahipsiz bırakılması doğru değil. Havalar aşırı sıcak. Tel örgünün arkasındaki sahipsizce bekleyen hayvanlar öldü. Bu manzara çok kötü. Bu da bir canlı insandan farkı yok. Bu hayvanların yaşamaya hakkı vardı. Ağır bir koku da etrafa yayılmış durumda.” diye konuştu.

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