T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çiftlik evi kiralayıp parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser görevden alındı

12 Mayıs 2020 10:42

Ankara'da, emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı. Olay sonrası emniyet müdür yardımcısı ile komiserin görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. 

Ankara’da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y.,  çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T. görüntülere de yansıyan kadınlarla çiftlik evine gitti.

Eğlence sırasında Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti.

Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı.

Görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.

Ankara Valiliği: Alem yapan polisler görevden el çektirildi

Ankara Valiliği, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evindeki parti görüntülerine dair açıklama yaptı. Valilik, görüntülerin nisan ayına ait olduğunu belirtti ve polislere soruşturma başlatıldığını, görevden el çektirildiklerini açıkladı.

Ankara Valiliği’nin “Bir Emniyet Müdür Yardımcısı ve Bir Komiser Yardımcısının Çiftlik Evinde Alem Yaptığı Konusuyla İlgili Basın Açıklaması” başlıklı açıklaması şöyle: 

“Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında meydana gelen ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yaptığı konusuyla ilgili olarak ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak Valiliğimizce 06.05.2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır.”

ETİKETLER

ANKARAemniyet müdürükomiserpartiçiftlik evigörev yeri değiştirildi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Haziran 2020

Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı

Harun Tekin: Pandemi sürecinde biletli online konser modelini 'Hediyeler' konseriyle deneyeceğim

Doğu Akdeniz'de ilk kez görüldü: Mavi benekli kaya balığı

Hakkındaki iddialara sinirlenen konuk, Müge Anlı'nın üzerine yürüdü!

Mehmet Tezkan: Bülent Arınç yalan söylüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sinan Oğan, kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı...

Mansur Yavaş: Atık suların acil ayrıştırılması lazım ama paralar ANKA...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sütyen paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın: Erkekler kravatını paylaşsa...

Diyanet İşleri, Nakşibendi Şeyhi'nin kurucusu olduğu koleji satın aldı!...

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370...

65 yaş üstü vatandaşlar için tatil düzenlemesi: İzin belgesi alınarak...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sinan Oğan, kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı...

Mansur Yavaş: Atık suların acil ayrıştırılması lazım ama paralar ANKA...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24