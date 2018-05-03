Çiftlik Bank soruşturmasında Düzgün Genç'e tutuklama

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten ile bulunduğu Bulgaristan'dan istenen Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Düzgün Genç, yakalandığı Bulgaristan'ın iade kararı almasıyla Türkiye'ye getirilerek Atatürk Havalimanında polis ekiplerine teslim edildi. Buradan Bakırköy Adalet Sarayı'na götürülen ve işlemlerinin ardından da Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından Genç'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Genç'in tutuklanmasına karar verdi.