Çiftçilerin haciz isyanı sürüyor: "Mısır tarlaları kavaklık alana dönüştü"

Günlerdir Türkiye'nin dört bir yanından seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler bu defa da Düzce’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdroğan'a seslendi. Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara olan borçları nedeniyle malları hacizlik olan çiftçiler, traktörleriyle sokağa çıkarak eylem yaptı. Çiftçiler, arazilerini ekemedikleri için mısır tarlalarının kavaklık alana dönüştüğünü söyledi.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Meclis’ten geçen yapılandırma yasasına çiftçi borçları dahil edilmeyince kredilerini ödeyemedikleri için tarım alanları ve arazilerine haciz gelen çiftçiler, Amasya, Ankara, Kayseri derken bu sefer de Düzce’den seslerini yükselttiler. Düzce’nin merkeze bağlı Gölormanı köylüleri yaklaşık 30 traktörle tarım arazilerinin bulunduğu alana gelerek eylem yaptı. Temel geçim kaynağı mısır olan köyde çiftçiler üretememekten tarlalarını ekememekten şikayetçi.

Çiftçiler, üretime devam edebilmek için Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalara olan borçlarının silinmesi için Cumhurbaşkanı ve Tarım Bakanı’na çağrıda bulundu.

Köylüler adına açıklama yapan çiftçi Alaattin Ay, "Çiftçilerin bugünkü kazançları Tarım Kredi Kooperatifi faizine yetmiyor. Hayvancılığın devam etmesi için çiftçilerin şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Biz çiftçiler üretmek istiyoruz. Yatırım maliyetlerimiz çok yüksek bugün 8 beygir bir traktör alsak 350 bin lira. Ekipmanlar da çok pahalı. Tarım bizler için lüks sektörü olmaya başladı. Bizlerin sorunlarının dinlenmesini ve çözüme ulaştırılmasını bekliyoruz" dedi.