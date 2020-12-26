T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çiftçilerin haciz isyanı sürüyor: "Mısır tarlaları kavaklık alana dönüştü"

"Tarım bizler için lüks sektörü olmaya başladı"

26 Aralık 2020 12:10

Günlerdir Türkiye'nin dört bir yanından seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler bu defa da Düzce’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdroğan'a seslendi. Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara olan borçları nedeniyle malları hacizlik olan çiftçiler, traktörleriyle sokağa çıkarak eylem yaptı. Çiftçiler, arazilerini ekemedikleri için mısır tarlalarının kavaklık alana dönüştüğünü söyledi.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Meclis’ten geçen yapılandırma yasasına çiftçi borçları dahil edilmeyince kredilerini ödeyemedikleri için tarım alanları ve arazilerine haciz gelen çiftçiler, Amasya, Ankara, Kayseri derken bu sefer de Düzce’den seslerini yükselttiler. Düzce’nin merkeze bağlı Gölormanı köylüleri yaklaşık 30 traktörle tarım arazilerinin bulunduğu alana gelerek eylem yaptı. Temel geçim kaynağı mısır olan köyde çiftçiler üretememekten tarlalarını ekememekten şikayetçi.

Çiftçiler, üretime devam edebilmek için Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalara olan borçlarının silinmesi için Cumhurbaşkanı ve Tarım Bakanı’na çağrıda bulundu. 

Köylüler adına açıklama yapan çiftçi Alaattin Ay, "Çiftçilerin bugünkü kazançları Tarım Kredi Kooperatifi faizine yetmiyor. Hayvancılığın devam etmesi için çiftçilerin şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Biz çiftçiler üretmek istiyoruz. Yatırım maliyetlerimiz çok yüksek bugün 8 beygir bir traktör alsak 350 bin lira. Ekipmanlar da çok pahalı. Tarım bizler için lüks sektörü olmaya başladı. Bizlerin sorunlarının dinlenmesini ve çözüme ulaştırılmasını bekliyoruz" dedi. 

ETİKETLER

çiftçilere hacizTarım Kredi Kooperatifleridüzceeylem

Diğer Videolar

Akşener o isimden bahsederken sinirlendi; elindeki kağıdı masaya vurdu!

'Havada uyumak' isteyenlerden 'Yeri öperdim' diyenlere... Vatandaşa “Ay’a çıkan ilk Türk olsaydınız, ne yapardınız?” sorusu...

Teksas'ta 100'e yakın araç birbirine girdi: 5 ölü

İmamoğlu Kartal'da Hızır Orucu lokması dağıttı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Şubat 2021

Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: İbrahim Tatlıses herkesi öyle öpüyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

TDK Başkanı açıkladı: 'Astronot' için hangi Türkçe kelime öneriliyor...

‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosuna soruşturma...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Borsa yatırımcısı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi doğalgaz zannedince Petkim hissesine hücum...

Çukur'un Aliço'su final tarihini açıkladı!...

Prof. Dr. Ahmet Ercan, tarih vererek deprem konusunda uyardı ...

Zincir marketlere yeni düzenleme geliyor: Sigara, mobilya, elektronik satışı yasaklanacak;...

İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

TDK Başkanı açıkladı: 'Astronot' için hangi Türkçe kelime öneriliyor...

‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosuna soruşturma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24