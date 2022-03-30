Çiftçiler Kılıçdaroğlu'nu traktörle karşıladı: Biz bittik başkanım, kurtarın

Çiftçiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörleriyle karşıladı. Çiftçilerden biri, Kılıçdaroğlu'na, "Mazot 23 TL olmuş. Bu çiftçi bitti, mahvoldu. Gübre 700, 800 TL olmuş. Bir şey yapamıyoruz. Biz bittik. Bizi siz kurtarın Başkanım" dedi. Karşılamaya traktörüyle katılan kadın çiftçi, "Depo doluyordu 300 TL'ye, şimdi doluyor bin 300 TL'ye" sözleriyle akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, çiftçilere, "Beraber kurtaracağız. Hem çiftçiyi hem ülkeyi kurtaracağız" karşılığını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için bugün Manisa'ya geldi. Çiftçiler, Kılıçdaroğlu’nu Alaşehir ilçesinin girişinde traktörleriyle karşıladı. Bir akaryakıt istasyonu önünde onlarca traktörle konvoy oluşturan çiftçiler, korna çalarak yüksek mazot fiyatlarını protesto etti. Çiftçiler, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı.

"Gırtlağa kadar millet borçta"

Kılıçdaroğlu'na bir çiftçi, "Mazot 23 TL olmuş. Bu çiftçi bitti, mahvoldu. Gübre 700, 800 TL olmuş. Bir şey yapamıyoruz. Biz bittik. Bizi siz kurtarın başkanım" diye dert yandı. Kılıçdaroğlu ise çiftçiye, "Hep beraber. Beraber kurtaracağız. Hem çiftçiyi hem ülkeyi kurtaracağız" karşılığını verdi.

Genç bir çiftçi ise Kılıçdaroğlu’na, "Üzüm para etmiyor. Üzüm 2 dolardı, şimdi 1 dolar ediyor" dedi. Üretici, "Bu memleketi bitirdiler, Alaşehir'de peş peşe dört kişi intihar etti. Gırtlağa kadar millet borçta. Vatandaş bitti. Bu milleti bitirdiler, ne olursunuz bizi kurtarın başkanım" diye seslendi.

"Bu memlekette çiftçi olmazsa hepimiz açlıktan ölürüz"

Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya traktörüyle gelen bir kadın çiftçi de "Çiftçiye destek bekliyoruz. Her şey çok pahalı" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Bu memlekette çiftçi olmazsa hepimiz açlıktan ölürüz. Sizin alın teriniz çok değerlidir" karşılığını verdi.

Kadın çiftçi, akaryakıt zamlarına da "Depo doluyordu 300 TL'ye, şimdi doluyor bin 300 TL'ye" diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 6 ay vadeli üzüm verdiğini söyleyen çiftçiye, "O Toprak Mahsulleri Ofisi'ni çiftçi dostu ofis yapacağım. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçi ile rekabet mi eder Allah aşkına ya. Çiftçinin ürününün değerini mi düşürür" dedi.

"Mazot parası yüzünden çocuklarımın cebine harçlık koyamıyorum"

Bir başka çiftçi, "Sayın Başkanım, mazot parası yüzünden çocuklarımın cebine harçlık koyamaz oldum. Bir baba için ne ifade ettiğini tüm Türkiye duysun. Biz üretmek, çalışmak istiyoruz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ise çiftçiye, "Sizin sözünüzü sadece Türkiye değil bütün dünyaya duyuracağız" diye yanıt verdi.

Elinde Türk bayrağı ile Kılıçdaroğlu'nu karşılayan bir başka çiftçi, "24 TL'ye mazot alıyoruz, bu yağmacılardan kurtarın bizi Genel Başkanım. Arazilerimizi ekemiyoruz, tarlalarımızı süremiyoruz" diye dert yandı. Kılıçdaroğlu, çiftçiye, "Bu yağmacılardan beraber kurtulacağız. İş birliği yapacağız, gönül birliği yapacağız. Alın terinden, emekten yana olacağız" dedi.