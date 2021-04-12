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Çiftçiden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın depolardaki patates ve soğanları alma duyurusuna tepki: İş işten geçti; iyi patatesi olan 4 kişi kaldı

12 Nisan 2021 13:30

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın depolarda kalan patates ve soğanların alınacağını aylar sonra duyurmasına çiftçilerden tepki geldi. Deposundaki çürük patates dolu çuvallarını gösteren Nevşehirli çiftçi, “Devlet patates alımına iş işten geçtikten sonra başladı. Bu saatten sonra devletin patates alımı demek, çiftçinin intiharı demek. İyi patatesi olan 4 kişi kaldı. Onlardan patates alınıyor şu an. İki üç aydır aramadığımız yer kalmadı. Ama hiçbir sonuç vermedi. Gelgelelim nisan geldi, taze patates çıktı. Şu an patates almaya kalkıyorlar" dedi." dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çiftçilerin depolarda kalan patates ve soğanları satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre çiftçiler, bakanlığın bu hamlesinde geç kaldığını patates ve soğanlarının depoda çürüdükten sonra satın alınmasının bir işe yaramayacağını söyledi.

patatesçiftçi yardımıTarım ve Orman BakanlığıNevşehirli çiftçi

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