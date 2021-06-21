Çiftçiden Ali Babacan'a: 140 bin liraya aldığım gübre 340 bin lira, ne oldu 3 ayda bu ülkeye?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Isparta'da çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bir çiftçi zamlardan şikayet ederek, "Çiftçi biterse bu ülke biter. 140 bin liraya aldığım gübre 340 bin lira. Ne oldu 3 ayda bu ülkeye?" diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, parti programı kapsamında Cuma günü gittiği Isparta'da semt pazarını ziyaret etti. Çiftçiler ile Babacan arasında şu diyaloglar geçti:

"Sandığı getirmiyorlar"

Çiftçi: Pazarın haline bak. Üretip geliyoruz, bir liraya üretici alamıyor.

Babacan: Problemlerin hepsini biliyoruz. Çözümler de burada, ama bir seçim gerekiyor.

Çiftçi: Sandığı getirmiyorlar.

Babacan: Korkuyorlar.

Çiftçi: İnşallah son günleri olur.

Babacan: Er ya da geç gelecek.

Çiftçi: Çiftçi biterse bu ülke biter.

Babacan: Tarımsal üretimde sorun çok büyük.

Çiftçi: 140 bin liraya aldığım gübre 340 bin lira. Ne oldu 3 ayda bu ülkeye?

Babacan: Biz buraya yazdık. 'Gübrenin parasının yarısını biz ödeyeceğiz' dedik. 'Mazottaki ÖTV'yi aynen iade edeceğiz' dedik. Hepsinin maliyetini hesap ettik. Ben 11 tane devlet bütçesi yaptım. Bunların hepsi bütçeye sığacak."

"Her şey tozpembe görünüyor ama öyle değil"

"Babacan: Tarımla ilgili ne yapacağımızı açıkladık, 56 madde. Eksiğimiz varsa bize söyleyin olur mu?

Çiftçi: Başkanım çiftçiler gülmüyor yalnız.

Babacan: Biliyoruz, durum berbat.

Çiftçi: Gerçekten gülmüyoruz yani. Her şey tozpembe görünüyor ama öyle değil.

Babacan: Ne tozpembe ki? Öyle bir şey yok. (ANKA)