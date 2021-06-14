Çiftçiden Akşener'e: Bir yaşında çocuğuma süt götürmek istiyorum, üç maaş istemiyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Adana ziyareti sırasında sorunlarını anlatan bir çiftçi "Onlar üç, dört maaş alıyor. Kendilerine hak kabul ediyorlar. Ben bir yaşında çocuğuma süt götürmek istiyorum, üç maaş istemiyorum" diye konuştu.

İyi Parti lideri Meral Akşener Adana'da esnafın ve üreticinin sorunlarını dinledi. Akşener'e ekonomi konusunda şikayette bulunan bir çiftçi "Bir sistem getirdiler başımıza, uçacağız dediler. Uçtuk, ama uçurumdan. Emekliler, polis memurlarımız intihar ediyor" ifadelerini kullandı.

"Çiftçimizin hali perişan" diyen çiftçi şunları söyledi:

"Ben bir devlet memuru emeklisiyim, elime geçen 720 lira şu an. O kadar zor durumdayım ki. Onlar üç, dört maaş alıyor. Kendilerine hak kabul ediyorlar. Benim bir yaşında çocuğum var. Süt götürmek istiyorum, 3 maaş istemiyorum. Onlar gibi uçmak istemiyorum. Çiftçimizin hali perişan. Bizim halimiz ne olacak? Bizim önümüze bir an önce sandık gelmesi lazım. O sandık geldiğinde bu ülke o zaman Kurtuluş Savaşı mücadelesi verecek."

O anları sosyal medyadan paylaşan Akşener, videoya "Ülkemizi sürüklediğiniz ucube sistem için Adana’dan yükselen bu sesi iyi dinleyin sayın Erdoğan... “Uçacağız dediler ama uçurumdan uçtuk.” diyen; Oturduğunuz koltuğun esas sahibi olan ve ilk sandıkta da sizi o koltuktan edecek olan milletin sesi..." notunu düştü.