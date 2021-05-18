Çiftçi Mehmet Kani'den, 'helallik' isteyen Erdoğan'a: Bana ne verdin de helalleşeceğim

'Helallik' isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Çiftçi Mehmet Kani, “Reisi Cumhur çıkmış, ‘Helalleşelim’ diyor. Bana ne verdin de helalleşeceğim” dedi. Kuraklık nedeniyle ekinleri kuruyan Ecevit Cabar ise “Kuraklıktan dolayı ekinlerim olmadı. Ben şu anda 6 tane işçi çalıştırıyorum. Onun dahi parasını ödeyemiyorum. Ödeyemediğim için hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik durumu konusunda değerlendirme yaparak, sıkıntıya düşen esnaftan ve yurttaşlardan “helallik” istemişti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan çiftçiler, tarımda yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'a ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'a “haklarını helal etmediklerini" söylediler.

Amasya Kızılcaköy’de çiftçilik yapan Ömer Sarı, “Sayın Cumhurbaşkanım çiftçilerden esnaftan helallik istedi. Ben domatesi yetiştirip para kazanamıyorsam bir başkası kazanıyorsa, salatalığı satamadım. Benim sırtımdan para kazanıyorlarsa, benim malımı 1 liraya alıp tezgahlarda 10 liraya satıyorlarsa, ben hakkımı buna sebep olanlara helal etmiyorum. Buna göz yumanlara hakkımı helal etmiyorum hiçbir zaman” dedi.

"Bu şahıslara hakkımı nasıl helal edeyim?"

İzmir Kiraz’da çiftçi olan Mehmet Kani de şöyle konuştu:

“Reisi Cumhur çıkmış, ‘Helalleşelim’ diyor. Bana ne verdin de helalleşeceğim. Dört dekar baklam vardı tarlada kaldı, bozdum hayvanlara turşu yaptım. Beş dekar patatesim vardı tarlada kaldı, emek emek topladım hayvanlara yem yaptım. Süt desen sudan ucuz vaziyette, 2 lira 30 kuruşa gitti. Ondan sonra gel bana hakkımı helal et diyor. Hakkımı neye helal edeyim. Bize hakkımızın yarısı veriliyor. Ben bu adamlara hakkımı nasıl helal edeyim. Bir torba yem 150 lirayı geçti şu anda. Bir tanesi çıkıp da yem neden pahalı, gübre neden pahalı... Çiftçi, varlık içinde yokluk çekiyor. Tarım Kredi Genel Müdürü beş altı tane şirkette yönetim kurulu üyesi, hepsinden ayrı ayrı maaş alıyor. Bu paralar nereden alınıyor. Kimin cebinden çıkıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Ben bu şahıslara hakkımı nasıl helal edeyim?"

Kuraklıktan dolayı ekinleri kuruyan Uşak Samatlar Köyü'nden Ecevit Cabar, “Yağmurlar yağmadığından kuraklık oldu. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar’a Tarım Kredi Müdürü Fahrettin Poyraz’a sen Cumhurbaşkanı olarak hakkını helal et dedin. Ben çiftçi olarak hakkımı helal etmiyorum. Kuraklıktan dolayı ekinlerim olmadı. Ben şu an da 6 tane işçi çalıştırıyorum. Onun dahi parasını ödeyemiyorum. Ödeyemediğim için hakkımı helal etmiyorum. ‘Çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır’ diyorsunuz. Ama ben hiç kazanamıyorum. Kazanamadığım için de tarım krediye yüzde 41 faizini ödeyemiyorum. Ben çiftçi olarak ne Fahrettin Poyraz’a ne Şemsi Bayraktar’a ne de Cumhur Reise hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Malatya Doğanşehir de çiftçilik yapan Özcan Güler ise mazotun pahalılığından yakınarak, “Cumhurbaşkanı helallik istemiş, ben de hakkımı helal etmiyorum” dedi.