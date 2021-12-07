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Çiftçi Kevser Şener: 25 yıldır tarımla uğraşıyoruz ancak ilk defa böyle bir dönem görüyoruz

"Ekonomi düzelene kadar, mazot ve gübre fiyatları düşene kadar biz üretim yapamayacağız"

07 Aralık 2021 16:57

Artı TV muhabiri Meral Danyıldız, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitingi öncesinde röportaj yaptığı çiftçi Kevser Şener ile köyüne giderek yeni bir söyleşi gerçekleştirdi. Çiftçiliğin öldüğünü söyleyen Şener "bebeklerim gibi büyüttüğüm" dediği fıstıklarının yanında gözyaşlarını tutamadı. 

Mersin'in Gülnar ilçesinin Dayıcık köyünde yaşayan Şener ailesi 25 yıldır tarımla uğraştıklarını belirtti. Ancak son dönemde gübre ve mazot fiyatlarındaki yükseliş sonrası üretim yapamadıklarını belirten Şener ailesi yaşadıkları süreci Artı TV ile paylaştı. 

Kevser Şener şunları söyledi: 

"Çiftçilik öldü ölmek üzere, biz burada badem, antep fıstığı yetiştiriyoruz. Topraklarımız çok verimli. Pazar bulabilsek neler satarız. Doğduğumuzdan yana tarımla uğraşıyoruz ancak ilk defa böyle bir dönem görüyoruz. Biz bu bahçeyi çocuğumuzu yetiştirir gibi yetiştirdik. İnsan çocuğunu nasıl büyütürse biz de bu bahçeyi öyle büyüttük. Suyunu, çitini her şeyini biz yaptık'' dedi. 

"Gübre Pahalı İlaç Pahalı"

Şener, "Ekonomi düzelene kadar, mazot ve gübre fiyatları düşene kadar biz üretim yapamayacağız" ifadelerini kullandı. 

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