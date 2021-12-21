Çiftçi, ineğinin yeni doğan buzağısını görünce şaşkınlık yaşadı

Brezilya'daki bir çiftliğin sahibi Busatto, ahıra girdiğinde hamile ineğinin çift başlı bir buzağı doğurduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Durumu gören Busatto, hemen veterinerleri aradığını belirterek buzağının veterinerler tarafından incelenmeye alındığı ve son durumunun bilinmediğini söyledi.

Brezilya'nın Espirito Santo eyaletindeki Nova Venecia beldesindeki çiftlikte 13 Aralık'ta dünyaya gelen çift başlı buzağın görüntüleri paylaşıldı. Buna göre Busatto ailesine ait inek, hamileydi. Daha önce iki buzağı dünyaya getiren ineğin, son olarak doğurduğu buzağıdaki farklılık çiftçi Busatto'da büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Haberler.com'un haberine göre, sabah saatlerinde ahıra giren çiftçi gördüğü manzara karşısında kısa süreli şok yaşadı. İki başlı buzağıyı korumaya alan çiftçi, içeri kimsenin girmesine izin vermemesinin ardından veterinerleri aradı.

Buzağı acil olarak incelemeye alındı

Bu tür hayvanların genetik bozukluk kaynaklı doğduğunu bilen veterinerler, buzağının vücudunun kusursuz şekilde güzel olmasının ardından genetik bozukluk olup olmadığı konusunda şüpheye düştü. Buzağı acil olarak incelemeye alındı.

"Biberonla beslemek zorunda kaldık"

Çift başlı buzağı hakkında konuşan çiftçi Busatto'nun oğlu Delci Busatto, "Buzağı annesinden beslenemiyor. Bu nedenle onu biberonla beslemek zorunda kaldık. Doğumun ardından birkaç veterinerle konuştuk ancak buzağının hayatta kalıp kalmayacağını onlar da bilmiyor" dedi.