Çiftçi, CHP'li Çakırözer'e dert yandı: Çocuklar aç, ben aç

Utku Çakırözer, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar ve İğdir mahallelerinde çiftçi ve besicilerle buluştu. Çiftçiler, Çakırözer’e, artan girdi maliyetlerinden ve ürettiklerinin karşılığını alamamaktan dert yandı.

Çiftçilerden Ömer Ölmez, “En düşük kalite gübrenin fiyatı bile bir yılda 60 liradan 150 liraya çıktı. Üre gübresi 250 lira oldu. ‘Dolara endeksli’ diyorlar. Ama bizim elimize geçen para dolara endeksli olmuyor hiç. Pazarda 5 lira olan domates, salatalık bizim tarlada 1 lira, 1,5 lira. Eskiden ürettiğimizle günü kurtarırdık. Şimdi günübirlik yaşama durumu bile kalmadı. Artık kaldıracak gücümüz kalmadı” diye konuştu.

“Her geçen gün zarardayız"

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Veli Çetin ise yaşadığı güçlükleri şöyle anlattı:

“30 hayvanım vardı. Artacağına düşürüyoruz sayısını. Çünkü o kadarını besleyemiyoruz. Geçinebilmek için satıyoruz. Geçen yıl 15’e düşürdüm. Şimdi de 7’ye düşüreceğim. Çünkü çare yok. Her geçen gün zarardayız. Yem fiyatlarına geçen yıldan bu yana gelen zam yüzde yüzü geçti.”

“5 kilo yağ aldığımızda seviniyoruz"

İğdirli çiftçilerden Nazmi Kutlu ise, “Bu iktidar geldiğinde kömürün tonu 80 liraydı, şimdi bin 500 lira. Her şey aldı başını gitti. 5 kiloluk yağ nedir? Ama artık onu aldığımızda sevinir hale geldik” dedi. Başka bir çiftçi de “25 senelik emekliyim. Tarlada çalışıyorum ama ne fayda. Emekli maaşıyla karnımı doyuramıyorum. 2 tane çocuğum var; işsiz, güçsüz. Çocuklar aç, ben aç” diye konuştu.

Çiftçi ve besicilerin sorunlarını dinleyen Utku Çakırözer de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sarıcakaya Mihalgazi bölgemizin çalışkan çiftçileri, ürettikleriyle tüm Türkiye’yi doyuruyor. Ama alın terinin karşılığını alamıyor. Sarıcakaya’nın ünlü domatesi burada tarlada 1 lira, 1,5 liraya alıcı bulamıyor. Ama şehirde pazarda 5 lira, 6 liraya yiyebiliyoruz. Artan girdi maliyetleri karşısında çiftçilerimiz artık üretimden, hayvancılık yapanlar besicilikten vazgeçiyor. Bir an önce bu kötü gidişin önüne geçilmezse artık sofralarımızda yerli domates, salatalık bile göremeyeceğiz. Çiftçilerimizi ürettiğine, toprağı işlediğine bin pişman ettirmeyecek; onları üretime teşvik edecek, alın terinin karşılığını verecek tarım politikaları bir an önce hayata geçirilmeli."

Kaynak: ANKA