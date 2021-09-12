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Çiftçi, CHP'li Çakırözer'e dert yandı: Çocuklar aç, ben aç

"Emekli maaşıyla karnımı doyuramıyorum, 2 tane çocuğum var; işsiz, güçsüz"

12 Eylül 2021 17:53

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e sorunlarını anlatan bir çiftçi, “25 senelik emekliyim. Tarlada çalışıyorum ama ne fayda. Emekli maaşıyla karnımı doyuramıyorum. 2 tane çocuğum var; işsiz, güçsüz. Çocuklar aç, ben aç” dedi.

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