Çift başlı doğan buzağı, görenleri şaşırtıyor

Endonezya'da dünyaya gelen, iki başlı bir buzağı görenleri şaşırttı. İki başlı buzağının dört gözü, iki ağzı olmasına rağmen sağlıklı olduğu açıklandı.

Endonezya'da tıp dünyasını da şaşırtan bir olay yaşandı. Ülkenin Doğu Java iline bağlı Pondok Wuluh Köyü'ndeki çiftlikte pazar günü dünyaya gelen iki başlı buzağı görenleri şaşırttı.

İki başlı buzağı, her iki ağzından da süt emerek, besleniyor. Köylülerin merak ettiği iki başlı buzağı görmek için kilometrelerce kuyruk oluşturduğu ifade edildi. İki başlı buzağının görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yerel halk, iki başlı buzağının kendilerine şans getirdiğini belirtti. Buzağının sahibi çiftçi ise, yavru hayvanı vitaminlerle beslediklerini belirterek, ölmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.