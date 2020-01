Çi'deki replik, akıllara Abdullah Gül'ü getirdi

Fi Dizisi’nin 2. sezonu Çi'de bir sahne akıllara 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü getirdi. Dizinin başrol oyuncusu Can Manay (Ozan Güven) ile Gazeteci Özge Egeli'nin (Berrak Tüzünataç) arasında 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün 7 Nisan 2011'de attığı tweet'teki diyalog geçiyor. Gül, 2011'de Twitter'dan attığı tweet'te "İnsan gerçekten hayret ediyor" ifadesinin olduğu bir içerik paylaşmıştı. İşte Çi'de geçen o diyalog: Özge : Merhaba Can Manay: Merhaba Özge: Nerden nereye değil mi Can Bey Can Manay: Nerden nereye Özge Hanım? Özge: (Gülüyor) Seni gördüğüme çok sevindim. Çok büyük bir teşekkür borçluyum sana, hayatımı değiştirdin! Can Manay: Bu senin kendi başarın. Kimse kimsenin hayatını değiştiremez. (Elbisesini göstererek) Yarışma hostesliği başvurusu mu? Özge: İş arkadaşı olduk artık. Sabahki magazin programını ben sunuyorum. İnsan gerçekten hayret ediyor değil mi? Karakterler hakkında Can Manay (Ozan Güven), ülkenin en önde gelen psikiyatristi ve aynı zamanda en çok izlenen televizyon programının sunucusudur. Normal bir hayatı olan Can Manay, Duru ile tanıştığında ona karşı saplantılı bir aşk beslemeye başlar. Artık Duru’nun hayatını uzaktan izlemeye başlar. Özge Egeli (Berrak Tüzünataç), Can Manay ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışan bir gazeteci ve aynı zamanda inatçı ve güçlü bir kadındır. Can Manay’ın gerçeklerini ortaya çıkarma isteği asistanlığını yaptığı gazetecinin geçirdiği kaza sonrası gerçekleşir.