Ciciş Kardeşlerden Taha Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum: Biz hep ayrı odalarda kaldık, aramızda arkadaşlıktan öte hiçbir şey yok

Sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi bulunan 31 yaşındaki T.Ö. sosyal medyada müstehcen videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taha Özer'e yapılan polis baskınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ciciş kardeşler, "Bilgisayarında bizim görüntümüz çıkmaz. Tatillerde bile ayrı odalarda kalıyorduk" dedi.Taha Özer'in yakın arkadaşlarından "Cicişler "olarak ünlenen Esra ve Ceyda kardeşlerin konuyla ilgili yaptığı açıklama: "Taha'yla biz tatile gittiğimizde bile ayrı odalarda kalıyoruz. Aramızda arkadaşlıktan öte hiçbir şey yok. Bilgisayarlarında ve cep telefonlarında bizimle ilgili açık bir görüntü olmasına asla imkan yok. Zaten polis de incelerse görür. Evet bir takım kızlar evine girip çıkıyor, açık saçık görüntüler veriyor. Fakat biz Taha o kızlarla olduğunda hiçbir zaman Taha'nın yanında olmuyoruz. O tarz kızlarla aynı ortamda bulunmuyoruz. O da zaten bizi o ortamlara sokmaz" Kaynak: Haberler.com