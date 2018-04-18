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Ciciş kardeşler kavga etti

18 Nisan 2018 17:22

Kamuoyunda ‘Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy isimli kardeşler, İstanbul Etiler'deki evinde kavga etti. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sonucunda hafif şekilde yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Olay, Etiler Tepecik Yolu üzerindeki bir sitede saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa bindirilen iki kardeş Ulus'taki özel bir hastaneye gitti.

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