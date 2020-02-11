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Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor; uçakta panik anları kamerada

11 Şubat 2020 11:52

İngiltere başta olmak üzere Hollanda’da etkili olan Ciara fırtınası sebebiyle İngiltere’de 2 kişi hayatını kaybetti.

Londra’nın en işlek havalimanı Gatwick’te 300’den fazla uçuş iptal oldu. İskoçya’nın Clydebank kentinde 77 yaşındaki bir kişi kayarak başını çarptı ve yaşamını yitirdi. 58 yaşında bir kişi ise aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ciara fırtınası yaşamı olumsuz etkilerken, yoğun yağışların yol açtığı sel sebebiyle bir evin bahçesinde derin çökme meydana geldi. Kuvvetli rüzgara maruz kalan Amsterdam Schiphol Havalimanı’na inmeye çalışan bir uçakta ise yolcular büyük panik yaşayarak çığlık atmaya başladılar.

Yolcu uçağı beş denemede de inemeyince Madrid’e geri döndü.

ETİKETLER

Ciara fırtınasıİskoçyaİngiltereGatwickuçakta panik anları

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