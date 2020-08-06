Christopher Nolan'ın vizyon tarihi 3 kez ertelenen 'Tenet' filminden yeni fragman

Koronavirüs süreci nedeniyle vizyon tarihi ertelenen Christopher Nolan'ın yeni flimi 'Tenet'in yeni fragmanı yayınlandı.

2020’nin beklenenleri arasında yer alan filmin ilk fragmanı Mayıs ayında yayınlanmıştı.

Salgın nedeniyle uzun süre gösterim tarihi ertelenen filmin 17 Temmuz’da vizyona girmesi planlanıyordu.

Salgının seyri nedeniyle sinema salonlarının bu tarihe kadar açılamayacağı anlaşılınca, filmin vizyon tarihi önce 31 Temmuz’a, kısa bir süre sonra da 12 Ağustos’a ertelenmişti.