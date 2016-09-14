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Christian Amanpour'dan Clinton'a destek açıklaması: Medyanın gösterdiği zorbalık...

14 Eylül 2016 19:25

CNN'in deneyimli spikeri Christian Amanpour, zatürreye yakalanan Hillary Clinton'a destek açıklaması yaptı "Öyle bir dünya hayal edin ki orada kesinlikle hasta olamıyorsunuz" diyen Amanpour, "Demokratların başkan adayı zatürreye yakalandığı açıklandı. Bu bazılarına göre Clinton'ın şeffaflığı hiçe sayarak insanları kandırdığı yeni bir komplo olmasıydı. Peki Trump'ın vergi beyannamesi ne olacak? Bir kadın iki ya da üç gün hasta olamaz mı?" diye sordu. Clinton'ın hastalığı karşısında medyanın gösterdiği zorbalığı ele alalım diyen Amanpour, "geçmişte medyanın bazı ABD başkanlarını koruduğunu" söyledi.

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CNN spikeriChristian AmanpourClintondestekmedyanın gösterdiği zorbalık

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