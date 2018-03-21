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CHP'nin İstanbul'da kullanacağı seçim sloganı belli oldu

21 Mart 2018 18:18

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde kullanacağı sloganın "Halk için, halkla beraber, hep birlikte halkın İstanbul'unu kuracağız" olacağını açıkladı. Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözüne ilişkin, "Aslında bilinçaltarında olan, şu anda uygulamada olan ayrımcı politikalarını söylemiş oldu" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve partililerin katılımıyla bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Uysal'ın "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak” sözlerine ve Ümraniye Belediyesi'nin kesin hesap raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin konuştu.

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