CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce çocukluğunu anlattı, gözleri doldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yaptığı mitingde, çocukluğundaki şartlarını anlatırken gözleri doldu. “Çobanlık yaptığım günlerde, bir göz odanın içinde 4 çocuk anam babamla yaşadığım günlerde o kırma masanın altında ders çalıştığım günleri hiç unutmuyorum” derken gözleri dolan İnce, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün bu ülkede binlerce böyle çocuk olduğunu biliyorum. Öğretmenimiz sormuştu, ‘Kimin çalışma odası var' demişti. Bana hayal edilemeyecek kadar büyük gelmişti o çalışma odası, bir çocuğun odasının olması. Şimdi öyle yüzbinler, milyonlar var. O çocukların umuduyuz biz. O çocukların umudunu karartmamak için buradayım ben.”