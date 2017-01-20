CHP'liler AKP'li vekile 'troll hesabı'yla seslendi: Yeliiiiz!

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Periscope yayını yapan "@yelizadeley" isimli hesabın, AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı tarafından kullanıldığı iddia edildi. Hesap, CHP'li milletvekilllerinin öne sürdüğü bu iddianın ardından kapatıldı. Öte yandan söz konusu troll hesabın AKP'li Çamlı'ya ait olduğunu ileri süren CHP'liler, Genel Kurulu'da, "Yeliz geldi, Yeliiiiz!, Yeliiizzz" diyerek AKP sıralarına seslendi. Çamlı, Periscope yayını için 'photoshop' dedi. Çamlı daha sonra orijinal hesabından "Kasetçi dişlekler baya rahatsız olmuş bizden. Salya sümük kudurmuş gibi saldırıyorlar. Çare Yok rezilliğin dibine yolculuğunuz sürecek..!" diyerek hakkındaki yorumlara tepki gösterdi.