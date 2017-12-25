CHP'li Yarkadaş: Türkiye'de gazetecilik yapmanın suç olmadığını bu iktidara anlatmak istiyoruz

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla dördü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları bugün (25 Aralık 2017) beşinci kez hâkim karşısına çıkacak. Duruşma, iki gün sürecek. Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Vakfı Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in tutuklu yargılandığı dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. CHP'li Barış Yarkadaş Cumhuriyet davası ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün Cumhuriyet gazetesinin davası için yeniden adliye koridorlarındayız. 400 günü aşkın süredir arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz şekilde tutuklu bulunuyorlar. Yeni yıla girerken artık bu mahkemeden gazetecilerin özgür olduguna ilişkin bir kararla çıkmak istiyoruz.Türkiye'de gazetecilik yapmanın suç olmadığını bu iktidara anlatmak istiyoruz"