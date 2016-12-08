CHP'li Yarkadaş: TRT bu rezalete son versin!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, KRT Kültür Tv’de Çağlar Cilara’nın sunduğu programa telefonla bağlanarak, geçtiğimiz günlerde TRT’de ‘Derin Analiz’ programında yaşanan küfür skandalına tepki gösterdi. TRT’de yayınlanan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ve Hasan Kurtulmuş’un beraber yaptığı ‘Derin Analiz’ programında, sunucu Hasan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un annesine küfretmişti. KRT Kültür Tv’ye konuşan CHP'li Yarkadaş, programın tam anlamıyla seviyesizlik olduğunu belirterek, "Bu rezalete TRT'nin bir an önce son vermesi gerekiyor" dedi.