CHP'li Yarkadaş: Okul müdürü, öğrencileri odasına çağırarak "Üst aklınız kim?" diye soruyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Proje Okul" yönetmeliği adı altında Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenlerin yerlerinin değiştirdiğini belirten veli ve öğrenciler okul önünde eylem yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Proje Okul" yönetmeliğine tepki gösteren yaklaşık 300 öğrenci ve velisi dün 15.00'de Kadıköy Anadolu Lisesi önünde toplandı. Veliler ve öğrenciler alkışlarla "Türkiye laiktir laik kalacak", "Direne direne kazanacağız" şeklinde slogan attı. CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise, müdürün öğrencileri sorguya çekmesiyle ilgili iddialara değinerek, iktidarın hatasından dönmek yerine, yanlışlarını başka yanlışlarla kapatmaya çalıştığını kaydetti. Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Okul müdürü, öğrencileri odasına çağırıyor ve şu soruyu soruyor, ‘Üst aklınız kim?’ Türkiye’nin en başarılı okullarından Kadıköy Anadolu Lisesi’nin öğrencilerine bu soruyu sormak zuldür. Türkiye’nin en önemli üniversitelerine öğrenciyi yetiştirmiş okulda bu soruyu sormak hakarettir.” AKP’nin geçmişte üzerinde çok durduğu “ikna odaları”nın Kadıköy Anadolu Lisesi’nde kurulduğunu söyleyen Yarkadaş, konuyu Meclis gündemine getirdiklerini kaydetti. Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Okul müdürü Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Ben öğrencilerle sohbet ediyorum’ diye bir açıklama yaptı. Bunun adı sohbet değil. Buradan hem Bakana hem de Milli Eğitim müdürüne çağrı yapıyorum. Hem yanlış yapıyorsunuz, hem de çocukları fişlemeyin. Derhal bu yanlıştan dönün.” "Proje Okul" yönetmeliğiyle Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenlerin yerlerinin değiştirildiğini öne süren veliler okulda bazı derslerin boş geçtiğini anne ve babalar olarak bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti. Eyleme CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş ile Gamze Akkuş İlgezdi de destek verdi. "Müdür Öğrencileri Korkutuyor" Eylem sırasında konuşma yapan Barış Yarkadaş, "Şuanda Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bir ikna odası var. Müdür öğrencileri korkutuyor, haklarını aramalarından vazgeçirmek için öğrencileri odasına çağırarak adeta fişliyor. Kimi öğrencileri tek tek kimi öğrencileri gruplar halinde odasına çağırarak tehdit ediyor. Proje okul adı verilen bu yanlıştan biran önce dönün. Proje okul eğitim gericileştirilmesidir. Proje okullar eğitimin AKP'lileştirilmesidir. Bilimsel, teknik, çağdaş, laik eğitimden uzaklaşmaktır. Türkiye'nin gericileşmeye ve karanlığa değil; bilime ve aydınlığa ihtiyacı vardır. AKP iktidarı şuanda Türkiye'nin en başarılı 155 okulunu seçerek onları hedefe koymuş ve burada aydınlık saçan bu öğrenciler ile öğretmenleri adeta tasfiyeye yönelmiştir" dedi.