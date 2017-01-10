CHP'li Yarkadaş: Bugün 'Çalışamayan ve Tutuklanan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmalı!

CHP Medya Komisyonu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM’de düzenlenen basın toplantısında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde çeşitli değerlendirmeler yaptı. Yarkadaş, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nden bahsedebilmek artık absürd bir durum haline geldi. O yüzden bugünü 'Çalışamayan ve Tutuklanan Gazeteciler Günü' olarak kutlamayı daha doğru buluyoruz’’ dedi. Kelepçelenmiş bir kalem posteriyle toplantıya katılan CHP’li vekiller, 2016 Medya Raporu’nu da meslektaşlarına dağıttı.