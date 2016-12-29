CHP'li Yarkadaş, Aslı Erdoğan'ın duruşmasında: 650 gazeteci hakkında başlatılan uyduruk soruşturmanın...

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin aralarında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın da bulunduğu 9 yazar ve yöneticisi hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı. Duruşma öncesi, adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Aslı Erdoğan’ın annesi Mine Aydoslu, Barış İçin Kadın Girişimi (BİKG) üyeleri ve çok sayıda gazeteci ve yazar katıldı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TCK’ye göre hiçbir suç olmayan yazılardan dolayı yargılanacaklar. Hiçbir gazetecinin fikirlerinden dolayı yargılanmasını kabul etmiyoruz ve meşru görmüyoruz."