CHP'li Yarkadaş: AKP'nin yaşam destek ünitesi MHP'dir

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "Bahçeli, AKP'nin yaşam destek ünitesinin başındadır. AKP'yi Bahçeli yönetmektedir" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP Genel Başkanı Erdoğan kurtulmaya çalıştıkça, Bahçeli yeni bir siyasi manevrayla AKP'yi kendisine bağlıyor. Şu anda AKP'nin yaşam destek ünitesi MHP'dir" ifadesini kullandı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP'li Barış Yarkadaş, güncel gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı. Yarkadaş, basın toplantısı öncesi, parlamento muhabirlerine karanfil de dağıttı.