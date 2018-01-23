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CHP'li Yarkadaş, "Operasyona itiraz edeni vurun" diyen Kral TV sunucusunu RTÜK'e şikâyet etti

23 Ocak 2018 18:04

Kral isimli televizyon kanalında program yapan Ali Şentürk, Afrin operasyonuna ilişkin kullandığı "Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister gazeteci, ister Milletvekili olsun vurun" sözleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi. SoL haber'in aktardığına göre, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kral TV programcısı Ali Şentürk'ü (Afrikalı Ali) canlı yayında kullandığı "Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister gazeteci, ister milletvekili olsun vurun" sözleri nedeniyle RTÜK'e şikayet etti. Şentürk'ü şikayet ettiğini duyuran Yarkadaş, Twitter hesabından "Bu ülkenin önemli bir yayın kuruluşunda, yine bu ülkenin hiçbir yurttaşı hedef gösterilemez; infaz çağrısı yapılamaz! Ki; hangi düşünceye sahip olursa olsun, hiç kimsenin böyle bir çağrıya hakkı yoktur!" açıklamasında bu

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